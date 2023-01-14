Ракетна атака по Дніпру: з‘явилися нові фото та відео наслідків

Рятувальні служби продовжують пошук та звільнення із-під завалів мешканців багатоповерхівки

Мережу вразили нові світлини та відео ракетного удару рашистів по житловому будинку у Дніпрі.

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Наразі триває рятувальна операція. Десятки добровольців долучилися до розборів завалів.

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Станом на 23.01 відомо про 12 загиблих мешканців багатоповерхівки, унаслідок обстрілу Дніпра.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.