Ракетна атака по Дніпру: з‘явилися нові фото та відео наслідків
Рятувальні служби продовжують пошук та звільнення із-під завалів мешканців багатоповерхівки
Мережу вразили нові світлини та відео ракетного удару рашистів по житловому будинку у Дніпрі.
Наразі триває рятувальна операція. Десятки добровольців долучилися до розборів завалів.
Станом на 23.01 відомо про 12 загиблих мешканців багатоповерхівки, унаслідок обстрілу Дніпра.
Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.
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