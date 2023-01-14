ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру

Окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі

Запуски проводилися із району Курська та Азовського моря

Ракета, яка влучила у багатоповерхівку у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дальнього бомбардувальника Ту-22М3. Такою ж раніше окупанти вдарили по торговому центру в Кременчуці. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За інформацією Ігната, загалом країна-терористка здійснила 5 пусків цих ракет.

«Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку. Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту», –

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Речник Повітряних сил також повідомив, що у суботу, 14 січня, по Києву й Харкову російські окупанти били зенітними ракетами, призначеними для ураження повітряних цілей – вони дуже небезпечні для населення.

«Чому це терористи, чому це нелюди? Тому що почали ракетами, які є зенітні, С-400 або С-300… Вже встановлено тип ракет, якими били по Києву. Це ті ракети, якими б’ють постійно по східних регіонах нашої держави, це й Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина страждає фактично щодня від цих ракет. Вже і з північного напрямку почалися ці напади», – наголосив Ігнат.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Нагадаємо, станом на 19.40 через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку поранено 60 осіб, серед них 12 – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.