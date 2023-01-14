Обстріл Дніпра: житло потрібне понад тисячі людей

Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон

У 16 під’їздах зруйнованого будинку проживало майже 1700 мешканців

В результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше як 1000 жителів наразі залишилися без житла. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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За словами Тимошенка, будинок, в який влучила російська ракета, складався з 16 під'їздів, загалом в ньому проживало майже 1700 мешканців.

«Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.

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Він також повідомив, що поряд з будинком відразу розгорнули додаткові «Пункти Незламності», а рятувальники досі розгрібають завали.

«Всі міські, обласні служби працюють і точно будуть працювати всю ніч. Наші люди демонструють неймовірну взаємодопомогу! Пропонують тимчасове житло, допомагають розбирати завали», – сказав Тимошенко.

Як відомо, за інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, для масованих ракетних ударів по території України 14 січня російська окупаційна армія з північного напрямку атакувала столицю зенітними керованими ракетами С-400 (С-300). «Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України», – повідомив Залужний.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі. Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату. «Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – запевнив глава держави.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі вимогою негайно вигнати РФ з Радбезу ООН.