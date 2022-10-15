Ракетна загроза. Скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі

Військові попереджають, що окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває три російських судна-носії «Калібрів». Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Угруповання ворожих сил складається з 12 кораблів і катерів, які маневрують поблизу Криму, ховаючись від шторму та нашої зброї за мисом Тарханкут», – зазначили українські військові.

РФ тримає у Чорному морі три ракетоносії, серед яких один підводний. Вони споряджені частково використаним запасом «Калібрів» у кількості 12 штук.

Українські військові наголосили, що загрози ракетних ударів та атак дронами залишаються актуальними, та закликали: не нехтувати сигналами повітряної тривоги; оперативно переходити в укриття; не наражати себе на небезпеку та дотримуватись правила двох стін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні експерти з безпеки запевняють, що запаси зброї в Росії закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. Експерти зауважують, що Росія все частіше використовує ракети класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей, що може свідчити про нестачу більш відповідних боєприпасів.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії «ще трохи є», але їх набагато менше, ніж було спочатку вторгнення.