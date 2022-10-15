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Втрати ворога: ЗСУ завдали 13 ударів по позиціях окупантів на півдні

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога: ЗСУ завдали 13 ударів по позиціях окупантів на півдні
ЗСУ завдали ударів по ворогу на півдні та знищили техніку рашистів
фото ілюстративне

Українські військові протягом минулої доби знищили 18 загарбників

Авіація Збройних Сил України завдала 13 ударів по позиціях окупантів на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Українська авіація завдала 13 ударів у відповідь, в тому числі по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки, зокрема, по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу», – йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати противника складають 18 загарбників, дві самохідні гаубиці «Мста-С», дві реактивні системи залпового вогню «Град», самохідну гармату 203 калібру «Піон», чотири одиниці авто-бронетехніки, склад із боєприпасами у Бериславському районі.

Пошкоджено ще три самохідні гаубиці «Мста-С», «Град», крупнокаліберну гармату «Гіацинт-Б», танк та іншу броньовану техніку.

В деокупованих населених пунктах Херсонщини продовжуються стабілізаційні заходи, в ході яких були виявлені склади зброї окупаційних військ. Це, зокрема, понад пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган», понад сто протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Тим часом на окупованих територіях росіяни посилюють перевірки на блокпостах, фільтраційні заходи стали жорсткіші – ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автівок, особистих речей, вдираються в будинки.

Військові додали, що у Скадовському та Херсонському районах районі окупанти викрали двох людей за проукраїнську позицію. В центрі Херсона окупанти з одного з офісів викрали спецодяг, взуття і гроші.

У Бериславському районі з території сільськогосподарського підприємства викрали техніку, лабораторні прилади, побутову та оргтехніку, інше майно.

«Всі факти злочинів навіть на окупованій території ретельно фіксуються і будуть розслідувані правоохоронними органами України, передані до міжнародних правових інституцій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що у деокупованих районах півдня Служба безпеки України виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням рашистів.

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Теги: ЗСУ росіяни окупанти озброєння втрати авіація

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