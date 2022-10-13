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Данілов розповів, скільки в окупантів залишилося ракет

Юрій Лящук
glavcom.ua
Данілов розповів, скільки в окупантів залишилося ракет
В Росії залишилось 25–28% від загальної кількості ракет
фото РНБО

У Росії залишилося менше ніж 30% ракет від кількості, яка була на 24 лютого

Українська розвідка відстежує ситуацію із залишками ракетного арсеналу Росії. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "Радіо НВ" 13 жовтня.

Данілова запитали, скільки в Росії залишилося ракет і чи близький той час, коли вона не зможе ними користуватися.

«Можу сказати, що цей час уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території Російської Федерації. Ідеться саме про високоточні ракети, які для нас створюють найбільший клопіт», – відповів секретар РНБО.

Ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії «ще трохи є», але їх набагато менше, ніж було спочатку вторгнення, сказав Данілов.

«Країна-терорист, країна-агресор Російська Федерація з кожним днем стає усе слабшою, слабшою і ще раз слабшою. Ми відстежуємо всі ці речі. Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25–28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого», – додав він.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

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Теги: росія РНБО війна ракета Олексій Данілов

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