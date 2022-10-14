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Окупанти, тікаючи від ЗСУ, «забули» чималий арсенал боєприпасів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти, тікаючи від ЗСУ, «забули» чималий арсенал боєприпасів (фото)
Всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб ЗСУ
СБУ

Замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури

У деокупованих районах півдня Служба безпеки України виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням рашистів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган», а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Свій арсенал окупанти покинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Окупанти, тікаючи від ЗСУ, «забули» чималий арсенал боєприпасів (фото) фото 1

Зазначається, що замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб Збройних Сил України.

Крім того, в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх здавати місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави.

Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь. Задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку рашисти звинуватили у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань.

Окупанти, тікаючи від ЗСУ, «забули» чималий арсенал боєприпасів (фото) фото 2

Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже СТО, до якого росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань знайшли в деокупованому Ізюмі на Харківщині ворожий склад. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.

Теги: ЗСУ рашисти Україна окупанти росія війна

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