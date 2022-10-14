Окупанти, тікаючи від ЗСУ, «забули» чималий арсенал боєприпасів (фото)

Замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури

У деокупованих районах півдня Служба безпеки України виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням рашистів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган», а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Свій арсенал окупанти покинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб Збройних Сил України.

Крім того, в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх здавати місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави.

Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь. Задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку рашисти звинуватили у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань.

Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже СТО, до якого росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань знайшли в деокупованому Ізюмі на Харківщині ворожий склад. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.