Ракетний обстріл Харкова: підтверджено загибель літньої жінки
Її чоловік дивом не постраждав
В результаті ракетного удару по 4-х поверхівці в Харкові загинула літня жінка. Це підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав», – написав він у телеграм-каналі.
За словами посадовця, легкі ушкодження отримали три людини. Будинок частково зруйновано. Всіх мешканців евакуювали. На місці продовжують працювати всі екстрені служби.
Олег Синєгубов повідомив, що попередньо ворожий удар було нанесено ракетою С-300.
Нагадаємо, що російська окупаційна армія вночі, 29 січня, обстріляла житловий будинок в Київському районі міста Харків. На місці російського терористичного удару спалахнула сильна пожежа.
Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:49 29 січня. Після цього в місті почали лунати вибухи.
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