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Окупанти обстріляли житловий будинок у центрі Харкова: є потерпілі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли житловий будинок у центрі Харкова: є потерпілі
фото з відкритих джерел

На місці обстрілу працюють усі екстрені служби

Російська окупаційна армія вночі, 29 січня, ракетою С-300 обстріляла житловий будинок в центрі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

«Зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок в центрі міста. Київський район. Попередньо ракетою С-300. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», - написав Синєгубов. 

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що на місці російського терористичного удару спалахнула сильна пожежа. Через російський обстріл є потерпілі. 

«Під ударом Київський район міста. Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі», - написав Ігор Терехов. 

Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:49 29 січня. Після цього в місті почали лунати вибухи.

Додамо, сьогодні, 29 січня, увечері росіяни вдарили по Бериславському району за допомогою запалювальних боєприпасів.

Теги: Ігор Терехов Олег Синєгубов будинок армія пожежа

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