Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний обстріл Київщини: кількість жертв зростає

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Ракетний обстріл Київщини: кількість жертв зростає
Вишгород. Це наслідки російського терору мирного населення фото: КОВА

Число загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу зросло до п'яти, ще 30 постраждалих перебувають у лікарні

Станом на сьогоднішній ранок четверга кількість жертв ракетного обстрілу ворога у Вишгороді Київської області збільшилася до п'яти осіб, ще 30 постраждалих перебувають у лікарні, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«Станом на зараз можна констатувати, що суттєво пошкоджено чотири багатоповерхівки, також пошкоджено дитячий садок і школу поряд. 35 постраждалих. Сьогодні вранці померла жінка – п'ята жертва цього вибуху. 30 людей перебувають у лікарні», – розповів він.

За словами Нєбитова, тіла кількох загиблих було знайдено біля будинку, ще одного - у квартирі будинку, ще троє людей померли вже у лікарні.

Крім того, є руйнування ще восьми приватних будинків у Забір'ї, Чабанах, Глевасі та Українці.

«На жаль, чоловік із першого поверху багатоповерхівки у Фастівському районі також дістав осколкове поранення», – сказав начальник облполіції.

«Також постраждали шість співробітників нашої енергетичної сфери. Вони мають легкі поранення, після надання медичної допомоги вони вийшли з лікарні», – додав Нєбитов.

Як повідомлялось, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. 

Теги: обстріл Київщина поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Ракетний обстріл Київщини: кількість жертв зростає
Ракетний обстріл Київщини: кількість жертв зростає
Окупанти вбили понад 400 цивільних в дев’яти катівнях на Херсонщині – генпрокурор
Окупанти вбили понад 400 цивільних в дев’яти катівнях на Херсонщині – генпрокурор
Розвідка повідомила, коли ворог може здійснити наступну масовану атаку
Розвідка повідомила, коли ворог може здійснити наступну масовану атаку
Луганщина: невідомі підірвали будинок колаборанта, де той збирав офіцерів РФ
Луганщина: невідомі підірвали будинок колаборанта, де той збирав офіцерів РФ
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
Танки, безпілотники та артилерія: Генштаб оновив втрати ворога
Танки, безпілотники та артилерія: Генштаб оновив втрати ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
58K
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
57K
Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)
48K
Як ППО впоралася з масованим ракетним обстрілом Росії – оцінка Повітряних сил України
25K
Скільки ракет і дронів сьогодні збили ЗСУ: дані Повітряних сил
25K
Путін приховує воєнні цілі в Україні – висновок ISW

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Вчора, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Вчора, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту