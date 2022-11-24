Ракетний обстріл Київщини: кількість жертв зростає

Число загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу зросло до п'яти, ще 30 постраждалих перебувають у лікарні

Станом на сьогоднішній ранок четверга кількість жертв ракетного обстрілу ворога у Вишгороді Київської області збільшилася до п'яти осіб, ще 30 постраждалих перебувають у лікарні, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«Станом на зараз можна констатувати, що суттєво пошкоджено чотири багатоповерхівки, також пошкоджено дитячий садок і школу поряд. 35 постраждалих. Сьогодні вранці померла жінка – п'ята жертва цього вибуху. 30 людей перебувають у лікарні», – розповів він.

За словами Нєбитова, тіла кількох загиблих було знайдено біля будинку, ще одного - у квартирі будинку, ще троє людей померли вже у лікарні.

Крім того, є руйнування ще восьми приватних будинків у Забір'ї, Чабанах, Глевасі та Українці.

«На жаль, чоловік із першого поверху багатоповерхівки у Фастівському районі також дістав осколкове поранення», – сказав начальник облполіції.

«Також постраждали шість співробітників нашої енергетичної сфери. Вони мають легкі поранення, після надання медичної допомоги вони вийшли з лікарні», – додав Нєбитов.

Як повідомлялось, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети.