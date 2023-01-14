Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: 10 людей поранено, серед них діти

Зі зруйнованого під’їзду врятовано 15 мешканців

Росіяни 14 січня поцілили у житловий будинок у Дніпрі. Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Окупанти обстріляли житлові квартали Дніпра фото: соціальні мережі

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетних ударів Росії більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху.

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух. Росіяни влучили в багатоквартирний будинок.

14 січня в Україні втретє за день була оголошена тривога. Вона тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали «червоніти» західні регіони. Станом на 15:02 «тривога» у всій Україні.

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Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України.