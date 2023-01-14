Потужні вибухи у Дніпрі: окупанти влучили у багатоповерхівку, під завалами люди (фото)

Тимошенко: «Жахливі новини з Дніпра. Попали в багатоквартирний будинок»

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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За попередньою інформацією росіяни влучили в багатоквартирний будинок. Про це повідомив заступник радника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Жахливі новини з Дніпра. Попали в багатоквартирний будинок. Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці», – повідомив Тимошенко.

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Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, він закликав жителів області дотримуватися правил безпеки. «Ще раз, знаходьтесь в безпечних місцях до кінця тривоги!!!», – написав очільник області.

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Нагадаємо, 14 січня в Україні втретє за день була оголошена тривога. Вона тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали «червоніти» західні регіони. Станом на 15:02 «тривога» у всій Україні.

Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України.