Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до десяти
Вибуховою хвилею поранено 14-річного хлопця
Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру , здійсненого росіянами 28 липня, зросла до десяти осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
«Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10. Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею», – заявив посадовець.
За його словами, хлопець лікуватиметься без госпіталізації.
Нагадаємо, що 28 липня російські окупанти влучили в багатоповерхівку у Дніпрі. Раніше повідомлялося про дев’ятьох травмованих осіб, серед яких двоє підлітків. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру двома високоточними балістичними ракетами «Іскандер-М».
Згодом стало відомо, що окрім багатоповерхівки, російськими ракетами пошкоджені також адмінбудівля і чотири житлові будинки.
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