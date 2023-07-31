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Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до десяти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до десяти
Наслідки ракетного удару по Дніпру, 28 липня
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вибуховою хвилею поранено 14-річного хлопця

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру , здійсненого росіянами 28 липня, зросла до десяти осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

«Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10. Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею», – заявив посадовець.

За його словами, хлопець лікуватиметься без госпіталізації.

Нагадаємо, що 28 липня російські окупанти влучили в багатоповерхівку у Дніпрі. Раніше повідомлялося про дев’ятьох травмованих осіб, серед яких двоє підлітків. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру двома високоточними балістичними ракетами «Іскандер-М». 

Згодом стало відомо, що окрім багатоповерхівки, російськими ракетами пошкоджені також адмінбудівля і чотири житлові будинки.

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Теги: Дніпро поранення російська ракета

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