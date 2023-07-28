«Ця сволота відповідатиме». Зеленський відреагував на теракт в Дніпрі (відео)

Усі необхідні служби перебувають на місці та допомагають рятувати людей

Увечері 28 липня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі. На терористичний акт росіян вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

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«Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі», – заявив голова держави.

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Президент наголосив, що Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти українців людей.

«Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, за медичною допомогою вже звернулися троє осіб.