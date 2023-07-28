Удар по Дніпру: відомо про перших постраждалих

Троє осіб вже звернулися за медичною допомогою

Увечері 28 липня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, за медичною допомогою вже звернулися троє осіб.

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«Дніпро. російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу», – заявив Клименко.

Нагадаємо, що росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі.

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Оперативно-рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків.

Увечері 28 липня по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги.

Триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.