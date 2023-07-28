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Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)
Російські терористи атакували Дніпро
скріншот з відео

Співробітники ДСНС розпочали порятунок людей та ліквідацію наслідків ворожої атаки

28 липня вибухи прозвучали в Дніпрі. За попередньою інформацією, росіяни влучили в багатоповерхівку. Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов.

Бакумов повідомив, що оперативно-рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків.

Нагадаємо, ввечері 28 липня по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги.

Триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Теги: вибух Дніпро

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