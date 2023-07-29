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Ракетна атака на Дніпро: Генштаб повідомив, чим ударили росіяни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Дніпро: Генштаб повідомив, чим ударили росіяни
Оперативно-тактичний комплекс «Іскандер»
фото: міноборони РФ

Триває 521-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося 27 бойових зіткнень на фронті.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Галаганівки і Леонівки Чернігівської області та Іскрисківщини і Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед яких Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка та Степове Запорізької області та Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Тягинка, Іванівка і Садове Херсонської області.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Безчинства РФ на окупованих територіях

На тимчасово захоплених територіях триває примусова паспортизація громадян України. Так, із метою посилення морального тиску на мешканців тимчасово окупованої Горлівки Донецької області та примушення їх до отримання громадянства РФ, окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого міністерства державної безпеки «ДНР» списків працівників, які не отримали російський паспорт. Кінцевий термін виконання розпорядження – 1 січня 2024 року.

Крім того, окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи щодо заохочення місцевих мешканців за отримання російського громадянства. Зокрема, пропонує пенсіонерам грошову винагороду у 50 тисяч російських рублів.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів противника.

Нагадаємо, учора ввечері росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі. Через цей ракетний удар травмовані дев’ятеро осіб, серед яких двоє підлітків. 

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Теги: Дніпро російська ракета Генштаб фронт ЗСУ

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