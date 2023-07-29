У Дніпрі виявлено нові пошкодження внаслідок ракетної атаки

На місці ракетного удару працювали рятувальники і всі екстрені служби

Пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі завершено

У Дніпрі у результаті ракетної атаки 28 липня, окрім адмінбудівлі та багатоповерхівки, є ще пошкодження. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Це – чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди і сім автівок», – розповів він.

Лисак зазначив, що кількість постраждалих не змінилася: дев’ять людей, серед яких двоє дітей.

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Голова ОВА повідомив, що після третьої години ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи. Наразі до справи стали комунальники.

Нагадаємо, що російські окупанти влучили в багатоповерхівку в Дніпрі.

Через ракетний удар по Дніпру травмовані дев’ятеро осіб, серед яких двоє підлітків.

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Наслідки ракетного терору у Дніпрі фото: Сергій Лисак

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що окупанти вдарили в порожню будівлю СБУ, а заодно і в житловий будинок поруч.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро двома балістичними ракетами «Іскандер-М».