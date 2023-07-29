У Дніпрі виявлено нові пошкодження внаслідок ракетної атаки
Пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі завершено
У Дніпрі у результаті ракетної атаки 28 липня, окрім адмінбудівлі та багатоповерхівки, є ще пошкодження. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Це – чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди і сім автівок», – розповів він.
Лисак зазначив, що кількість постраждалих не змінилася: дев’ять людей, серед яких двоє дітей.
Голова ОВА повідомив, що після третьої години ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи. Наразі до справи стали комунальники.
Нагадаємо, що російські окупанти влучили в багатоповерхівку в Дніпрі.
Через ракетний удар по Дніпру травмовані дев’ятеро осіб, серед яких двоє підлітків.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що окупанти вдарили в порожню будівлю СБУ, а заодно і в житловий будинок поруч.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро двома балістичними ракетами «Іскандер-М».
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