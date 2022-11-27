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Ракетний удар по Дніпру: стало відомо про загиблого

Надія Клочко
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: стало відомо про загиблого
окупанти завдали ракетного удару по Дніпру 26 листопада
фото з відкритих джерел

Росіяни ракетним ударом 26 листопада зруйнували цілий житловий квартал у Дніпрі

Внаслідок ракетного удару по Дніпру, який завдали російські війська 26 листопада загинула одна людина. Тіло дістали рятувальники з-під завалів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

«Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях», – написав Резніченко.

Як відомо, вчора, 26 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок обстрілу ворога, як зазначив президент Володимир Зеленський було зруйновано цілий житловий квартал.

Через російську атаку було зруйновано сім житлових будинків, а на місці удару спалахнула пожежа.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, російські терористи вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Додамо, триває 277 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

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Теги: росія війна Дніпро Валентин Резніченко

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