Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі (фото)
Росіяни зруйнували будинки мешканців Дніпра
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Рятувальники розбирають завали

У суботу, 26 листопада, росіяни завдали ракетного удару по місту Дніпру. Внаслідок атаки окупантів було знищено цілий квартал. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

8 фото
На весь екран

«Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі», – ідеться у повідомленні.

Очільник області опублікував фото з місця події.

Нагадаємо, через ракетний удар по приватному сектору в Дніпрі постраждали 13 людей.

Триває 276-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: ворог втрати росіяни Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті обстрілів пошкоджені, зокрема, автівки
Уночі Дніпропетровщина здригалась від ворожих атак: деталі обстрілів
19 листопада, 07:49
Рятувальники ліквідовують наслідки рашистської атаки
Ракетна атака на Запоріжжя, обстріл Дніпропетровщини: яка ситуація в регіонах
19 листопада, 09:29
Рашисти обстрілюють Дніпропетровщину із «Градів» та важкої артилерії
Окупанти накрили «Градами» Дніпропетровщину: перші деталі
22 листопада, 07:42

Події в Україні

Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі (фото)
Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі (фото)
Рашисти бояться наступу ЗСУ та потерпають без продовольства (перехоплення)
Рашисти бояться наступу ЗСУ та потерпають без продовольства (перехоплення)
В одному із сіл на Донеччині всі будинки заселені рашистами – Генштаб
В одному із сіл на Донеччині всі будинки заселені рашистами – Генштаб
Люксембург передав ЗСУ безпілотники, які можна використовувати у негоду
Люксембург передав ЗСУ безпілотники, які можна використовувати у негоду
Окупанти завдали авіаудару по Часовому Яру, моторошні фото руйнувань
Окупанти завдали авіаудару по Часовому Яру, моторошні фото руйнувань
Рашисти готують масове викрадення дітей у одній із областей – Центр нацспротиву
Рашисти готують масове викрадення дітей у одній із областей – Центр нацспротиву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
318K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
103K
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
99K
Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів
70K
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
61K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення
36K
Обличчя бліде, рука посиніла: ЗМІ розповіли про хворобу Путіна

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту