Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі (фото)

Рятувальники розбирають завали

У суботу, 26 листопада, росіяни завдали ракетного удару по місту Дніпру. Внаслідок атаки окупантів було знищено цілий квартал. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі», – ідеться у повідомленні.

Очільник області опублікував фото з місця події.

Нагадаємо, через ракетний удар по приватному сектору в Дніпрі постраждали 13 людей.

Триває 276-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.