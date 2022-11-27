Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як погода вплине на бойові дії на фронті: роз'яснення ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Як погода вплине на бойові дії на фронті: роз'яснення ЗСУ
У ЗСУ розповіли, як погода вплине на бойові дії на фронті
фото ілюстративне

Несприятливі погодні умови можуть пригальмувати атаки з обох сторін

Несприятливі погодні умови можуть значно вплинути на ситуацію на фронті. Про це розповів речник Східного угрупування Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що особливо складно окупантам буде на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте сильні дощі, туман і сльота, найімовірніше, пригальмують атаку з обох сторін.

За його словами, у разі погіршення погоди не зможе пройти важка гусенична техніка, зокрема, танки. Череватий пояснив, що колісна техніка також не зможе їздити дорогами і постачати загарбникам все необхідне. 

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що в інтересах добре екіпірованих на зиму ЗСУ продовжувати контрнаступ на позиції російських окупантів у холодний період. 

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 86 тис. своїх військових.

Читайте також: Зимова війна: хто матиме перевагу на полі бою
Теги: війна контрнаступ наступ росія танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія зазнає нищівних економічних потрясінь вже найближчими роками
Ця зима стане останньою для російської імперії
18 листопада, 21:03
Бойові дії, швидше за все, продовжаться і взимку
Остання зима війни?
20 листопада, 08:56
Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю постраждають від холодових травм
Зима сильно змінить умови війни – розвідка Британії
14 листопада, 09:12

Події в Україні

Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми
Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми
У Мелітополі рашисти вибивають з місцевих зізнання у тероризмі та нацизмі – Федоров
У Мелітополі рашисти вибивають з місцевих зізнання у тероризмі та нацизмі – Федоров
В Україні успішно пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА
В Україні успішно пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА
Нові удари та блекаути. Арахамія попередив українців про загрозу обстрілів
Нові удари та блекаути. Арахамія попередив українців про загрозу обстрілів
Бельгія передасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники
Бельгія передасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники
ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного – NYT
ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів
80K
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
71K
ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду
44K
Обличчя бліде, рука посиніла: ЗМІ розповіли про хворобу Путіна
27K
Кремль готує ліквідацію Лукашенка: американські аналітики розкрили плани росіян
14K
Ціна російської нафти обвалилася до $52

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту