Як погода вплине на бойові дії на фронті: роз'яснення ЗСУ

У ЗСУ розповіли, як погода вплине на бойові дії на фронті

Несприятливі погодні умови можуть пригальмувати атаки з обох сторін

Несприятливі погодні умови можуть значно вплинути на ситуацію на фронті. Про це розповів речник Східного угрупування Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що особливо складно окупантам буде на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте сильні дощі, туман і сльота, найімовірніше, пригальмують атаку з обох сторін.

За його словами, у разі погіршення погоди не зможе пройти важка гусенична техніка, зокрема, танки. Череватий пояснив, що колісна техніка також не зможе їздити дорогами і постачати загарбникам все необхідне.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що в інтересах добре екіпірованих на зиму ЗСУ продовжувати контрнаступ на позиції російських окупантів у холодний період.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 86 тис. своїх військових.