На Київщині діятиме комендантська година: коли заборонено перебувати на вулиці

Комендантська година необхідна заради безпеки людей, запевняють у Київській ОВА

На території Київської області комендантська година діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Про це інформує обласна військова адміністрація.

Комендантська година передбачає заборону перебувати на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки. Виняток – за наявності спеціальної перепустки встановленого зразка.

«Прошу мешканців дотримуватися тимчасових обмежень, що запроваджуються на місцях. Це необхідно заради безпеки людей. Наша мета – якнайшвидше повернути життя в усі куточки Київщини, зробити населені пункти придатними для масового повернення мешканців», – зауважив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Нагадаємо, ніч у північних районах Київщини сьогодні була неспокійною. Сон мешканців перервали вибухи, які сталися внаслідок ракетної атаки Росії з боку Білорусі. Це нажахало людей, адже вони подумали, що рашисти наступають, і їм знову доведеться перебувати в окупації.

Нагадаємо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.