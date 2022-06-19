Херсонський фермер оцінив свої збитки внаслідок окупації

Херсонські фермери від російської окупації втратили річний прибуток й не знають, де брати гроші, аби вижити

Російські загарбники контролюють Херсонщину вже майже чотири місяці. Вони відібрали у місцевих жителів усе, що приносило їм раніше прибуток. Багато великих аграріїв позалишали садки та поля і виїхали з області на підконтрольні Україні території. Ті, хто ж залишилися, а це здебільшого дрібні та середні підприємці, виживають, як можуть. Про це розповів «Главкому» аграрій, який неподалік Херсона тримає плодові сади.

Чоловік зазначив, що в районі між Миколаєвом та Херсоном (поблизу села Олександрівка, яке знищили окупанти), ніхто не збиратиме урожай, адже поля засипані снарядами, які не розірвалися.

«Туди не зайде жоден комбайн. Загальні площі втрат оцінюються кількома тисячами гектарів», – пояснив він.

Аграрій наголосив, що втратив річний прибуток, й тепер не знає «як далі жити».

«Попередньо свої збитки оцінюю у $50 тисяч. Маю іще 20 гектарів пшениці. Навіть якщо її зберемо, то доведеться зерно віддати пайовикам. Щоправда, ще невідомо, як поводитимуться російські солдати. Може, все заберуть», – сказав він.

Чоловік наголосив, що головна проблема аграріїв на окупованій території – ринки збуту. Є два варіанти. Перший (нереальний) – вивезти на підконтрольну Україні територію. Другий – продати до Криму.

«Щоб вижити, доводиться продати продукцію садівництва тільки до Криму. Хто я після цього в очах Збройних сил України та вільних українців? Палиця з двома кінцями», – каже він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області.