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    Думки вголос

    Про місію України в Росії

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Поєднання перемоги України з санкціями дозволить підвести Росію до зміни влади без серйозного кровопролиття - Про місію України в Росії
    Поєднання перемоги України з санкціями дозволить підвести Росію до зміни влади без серйозного кровопролиття

    У Росії має відбутися чергова перебудова під контролем Заходу

    Мовою оригіналу

    Все довольно драматично. Либо Путин «захватывает» Украину, грубит струсившей Германии и Франции, и напрямую угрожает оккупацией восточноевропейским странам НАТО, либо Украина отбивается от путинской России и «захватывает» (обездвиживает) Путина. Это не просто проигрыш Путина в войне, это его «пеленание» руками Украины, что позволит, не устраняя физически больного и усталого Путина, постепенно лишить его действующих властных полномочий.

    Это создает возможность для Запада и возникшей внутренней оппозиции России выбрать более – менее спокойный способ перехода от единоличной и огромной власти Путина к коллективному управлению (Политбюро, клика, хунта) и переходу страны к очередной Перестройке России под контролем Запада.

    Сочетание победы Украины с эффектными санкциями позволит подвести путинскую, позорно проигравшую, развращенную войной Россию, к смене политической власти, без серьезного кровопролития или обрушения России и терминального расстройства ее административно-территориального устройства, аналогично распаду СССР в 1991 году.

    А пока Россия будет «гнить» после поражения в российско-украинской войне, Украина уже должна будет закончить свою послевоенную Перестройку (радикальная санация своей экономики и политики, и обновление правящего слоя) раньше своего бывшего врага и вырваться вперед в политическом и социально-экономическом развитии по сравнению с больной Россией.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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