Ракетний удар по Дніпропетровщині: постраждали 11 людей

Один з постраждалих знаходиться у важкому стані

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області, за попередніми даними, постраждали 11 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

Один з постраждалих знаходиться у важкому стані.

«Уточнена інформація по ракетній атаці у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих – у важкому стані», – написав Резніченко.

За його словами, рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яка виникла внаслідок ракетних ударів.

Нагадаємо, увечері 18 червня в декількох районах Дніпропетровської області було чутно вибухи. У цей час в області було оголошено повтряну тривогу.

Також російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району.

Триває сто п’ятнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України.

За минулу добу, 17 червня, українські захисники ліквідували близько 200 російських окупантів.

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