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    Думки вголос

    Шойгу, як справжній російський міністр, вирішив піти у запій?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Куди ж зник Шойгу? - Шойгу, як справжній російський міністр, вирішив піти у запій?
    Куди ж зник Шойгу?

    Зникнення Шойгу: багато версій, але завжди працює найпростіша

    Всі гадають, куди зник Шойгу.

    Чи вдягнув труси з новічком, після чого всі офіцери російської армії почали шукати собі українську спідню білизну. Чи роздратований Путін посадив того у карцер. Чи він особисто завітав у Чорнобаївку, переплутавши її з Парижем.

    Чи пішов до шамана по відповіді «чому» і досі у тайзі. Чи не витримало серце через успіхи російської армії. Чи просто ховається від преси.

    Багато версій. Але завжди працює найпростіша.

    Напевно він тупо у запої. Як справжній російський міністр.

    І коли його виведуть з цього стану, він знову повернеться і буде грозитися взяти Гостомель за 4 дні.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Шойгу, як справжній російський міністр, вирішив піти у запій?