Шойгу, як справжній російський міністр, вирішив піти у запій?

Зникнення Шойгу: багато версій, але завжди працює найпростіша

Всі гадають, куди зник Шойгу.

Чи вдягнув труси з новічком, після чого всі офіцери російської армії почали шукати собі українську спідню білизну. Чи роздратований Путін посадив того у карцер. Чи він особисто завітав у Чорнобаївку, переплутавши її з Парижем.

Чи пішов до шамана по відповіді «чому» і досі у тайзі. Чи не витримало серце через успіхи російської армії. Чи просто ховається від преси.

Багато версій. Але завжди працює найпростіша.

Напевно він тупо у запої. Як справжній російський міністр.

І коли його виведуть з цього стану, він знову повернеться і буде грозитися взяти Гостомель за 4 дні.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.