Шойгу, як справжній російський міністр, вирішив піти у запій?
Зникнення Шойгу: багато версій, але завжди працює найпростіша
Всі гадають, куди зник Шойгу.
Чи вдягнув труси з новічком, після чого всі офіцери російської армії почали шукати собі українську спідню білизну. Чи роздратований Путін посадив того у карцер. Чи він особисто завітав у Чорнобаївку, переплутавши її з Парижем.
Чи пішов до шамана по відповіді «чому» і досі у тайзі. Чи не витримало серце через успіхи російської армії. Чи просто ховається від преси.
Багато версій. Але завжди працює найпростіша.
Напевно він тупо у запої. Як справжній російський міністр.
І коли його виведуть з цього стану, він знову повернеться і буде грозитися взяти Гостомель за 4 дні.
Джерело: блог Сергія Фурси