На Дніпропетровщині на місці ракетної атаки вибухнув резервуар з паливом: є загиблий

Внаслідок вибуху резервуара з паливом на місці ракетної атаки у Новомосковському районі Дніпропетровської області загинув рятувальник, ще двоє – отримали опіки

Зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака.

Загалом внаслідок ракетних ударів з боку Росії ввечері 18 червня постраждали 13 людей.

Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу. Очевидці повідомляли про чотири звуки вибухів – два дуже гучних та два – глухих.