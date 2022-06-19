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    Події в Україні

    На Дніпропетровщині на місці ракетної атаки вибухнув резервуар з паливом: є загиблий

    Рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака - На Дніпропетровщині на місці ракетної атаки вибухнув резервуар з паливом: є загиблий
    Рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака
    Фото: Telegram-канал Валентина Резніченка

    Внаслідок вибуху резервуара з паливом на місці ракетної атаки у Новомосковському районі Дніпропетровської області загинув рятувальник, ще двоє – отримали опіки

    Зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    Він зазначив, що рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака.

    Загалом внаслідок ракетних ударів з боку Росії ввечері 18 червня постраждали 13 людей.

    Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу. Очевидці повідомляли про чотири звуки вибухів – два дуже гучних та два – глухих.

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    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    На Дніпропетровщині на місці ракетної атаки вибухнув резервуар з паливом: є загиблий