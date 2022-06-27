Обстріл Кременчука: мер повідомив, куди звертатися у разі втрати зв’язку з рідними

Для містян працюють спеціальні пункти поліції

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети. Про це Малецький написав у Facebook

«У готелі Дніпровські зорі працює мобільний пункт поліції. Якщо у вас є родичі чи знайомі, які перебували у ТЦ «Амстор» і з ними немає зв'язку, звертайтеся у готель «Дніпровські зорі»,– написав мер Кременчука.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Як повідомив заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко, на даний момент відомо як мінімум про двох загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані. Рятувальна операція триває.