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    Події в Україні

    Обстріл Кременчука: мер повідомив, куди звертатися у разі втрати зв’язку з рідними

    У епіцентрі обстрілу перебували десятки людей - Обстріл Кременчука: мер повідомив, куди звертатися у разі втрати зв’язку з рідними
    У епіцентрі обстрілу перебували десятки людей
    фото: скріншот відео

    Для містян працюють спеціальні пункти поліції

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети. Про це Малецький написав у Facebook

    «У готелі Дніпровські зорі працює мобільний пункт поліції. Якщо у вас є родичі чи знайомі, які перебували у ТЦ «Амстор» і з ними немає зв'язку, звертайтеся у готель «Дніпровські зорі»,– написав мер Кременчука.

    Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Як повідомив заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко, на даний момент відомо як мінімум про двох загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані. Рятувальна операція триває.

    Теги: росія окупанти війна обстріл мер Україна Полтавщина окупація Кременчук #stoprussia
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    Обстріл Кременчука: мер повідомив, куди звертатися у разі втрати зв’язку з рідними