Окупанти випустили по Миколаєву 11 ракет

Інформація про потерпілих уточнюється

Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Вночі було завдано ракетного удару по Миколаєву, близько 11 ракет. Частина з них збила ППО. Зараз розбираємось», – йдеться в повідомленні.

Також був обстріл Очакова. Троє загиблих, шість поранених. Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі. Триває робота ДСНС з розбору завалів.

Нагадаємо, вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу.

Додамо, що російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.