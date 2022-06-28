У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)

Спочатку мешканці міста почули вибухи, сирена пролунала лише за декілька хвилин

Сєнкевич закликав усіх мешканців Миколаєва перейти в укриття

Вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Інформацію про вибухи на своїй сторінці у Telegram підтвердив мер Миколаєва Олег Сєнкевич.

Він написав, що у місті лунають вибухи. Сєнкевич додав, що нині уся інформація з'ясовується. Подробиці, ймовірніше за все, будуть трохи згодом.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті пролунала сирена – об'явлено повітряну тривогу.

Сєнкевич закликав усіх мешканців Миколаєва перейти в укриття та залишатися там до моменту закінчення тривоги.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х–22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту– 22 М3 .

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