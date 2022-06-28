У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)
Сєнкевич закликав усіх мешканців Миколаєва перейти в укриття
Вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Інформацію про вибухи на своїй сторінці у Telegram підтвердив мер Миколаєва Олег Сєнкевич.
Він написав, що у місті лунають вибухи. Сєнкевич додав, що нині уся інформація з'ясовується. Подробиці, ймовірніше за все, будуть трохи згодом.
Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті пролунала сирена – об'явлено повітряну тривогу.
Сєнкевич закликав усіх мешканців Миколаєва перейти в укриття та залишатися там до моменту закінчення тривоги.
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