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    У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)

    Спочатку мешканці міста почули вибухи, сирена пролунала лише за декілька хвилин - У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)
    Спочатку мешканці міста почули вибухи, сирена пролунала лише за декілька хвилин
    фото з відкритих джерел

    Сєнкевич закликав усіх мешканців Миколаєва перейти в укриття

    Вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Інформацію про вибухи на своїй сторінці у Telegram підтвердив мер Миколаєва Олег Сєнкевич.

    Він написав, що у місті лунають вибухи. Сєнкевич додав, що нині уся інформація з'ясовується. Подробиці, ймовірніше за все, будуть трохи згодом.

    Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті пролунала сирена – об'явлено повітряну тривогу.

    Сєнкевич закликав усіх мешканців Миколаєва перейти в укриття та залишатися там до моменту закінчення тривоги.

    Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х–22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту–22 М3.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв укриття Україна ракета окупація #stoprussia
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    У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)