Ранковий терор у Харкові: з’явилися фото наслідків обстрілу

Через обстріл Харкова 21 людина отримала поранення

Через обстріл Харкова 21 людина отримала поранення

Постраждали цивільні люди і мирна інфраструктура міста

Через обстріл Харкова 21 людина отримала поранення, двоє – загинули. Такі дані надав центр екстреної медичної допомоги, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На місцях влучань працюють 14 бригад екстренки. Правоохоронні органи ретельно фіксують усі злочини окупантів проти населення», – ідеться у повідомленні.

Як зауважив Синєгубов, постраждали виключно цивільні люди і мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.

Нагадаємо, вранці 21 липня російські загарбники вдарили «Ураганами» по Харкову. Влада просить людей бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто.

Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.



