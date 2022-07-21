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    Події в Україні

    Рашисти з «Ураганів» обстріляли Харків: серед загиблих діти

    Внаслідок обстрілу Харкова 19 людей поранено - Рашисти з «Ураганів» обстріляли Харків: серед загиблих діти
    Внаслідок обстрілу Харкова 19 людей поранено
    фото: Олег Синєгубов

    Ракета влучила у приватний стоматологічний кабінет

    Сьогодні вранці російські загарбники вдарили «Ураганами» по Харкову. Внаслідок цього поранення дістали 19 осіб, загинули двоє, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

    «Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими «Ураганами» 19 поранених, серед них дитина. На жаль, чотири людини – у тяжкому стані. Дві людини загинули», – зазначив він.

    «Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було. Усі служби працюють на місцях у посиленому режимі. Жителів Харкова просимо бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто. Перебувайте в укриттях!» – наголосив очільник області.

    Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали ракетних ударів по Харкову.

    Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

    Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна ракета окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти з «Ураганів» обстріляли Харків: серед загиблих діти