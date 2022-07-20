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  4. Удар по Харкову. Батько читає молитву над загиблим 13-річним сином (фото)
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    Події в Україні

    Удар по Харкову. Батько читає молитву над загиблим 13-річним сином (фото)

    Удар по Харкову. Батько читає молитву над загиблим 13-річним сином (фото)
    фото: Суспільне

    Піч час обстрілу люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

    Внаслідок ворожої атаки на Харків загинув 13-річний хлопчик. У мережу потрапило фото, як батько дитини читає над ним молитву.

    «Батько 13-річного хлопця, який загинув через обстріли окупантів Харкова, читає молитву на місці його загибелі», – написав Ян Доброносов, який поширив фото.

    Піч час обстрілу люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

    Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову сьогодні вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

    Як повідомлялося, сьогодні зранку, 20 липня, російські загарбники завдали ракетних ударів по одному з районів Харкова.

    Ще раніше, 17 липня російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

    Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.

    Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Харкову. Батько читає молитву над загиблим 13-річним сином (фото)