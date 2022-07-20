Удар по Харкову. Батько читає молитву над загиблим 13-річним сином (фото)

Піч час обстрілу люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинув 13-річний хлопчик. У мережу потрапило фото, як батько дитини читає над ним молитву.

«Батько 13-річного хлопця, який загинув через обстріли окупантів Харкова, читає молитву на місці його загибелі», – написав Ян Доброносов, який поширив фото.

Піч час обстрілу люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову сьогодні вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 20 липня, російські загарбники завдали ракетних ударів по одному з районів Харкова.

Ще раніше, 17 липня російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.

Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.