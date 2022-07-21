Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 21 липня

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Ворог знову обстріляв Нікопольський район, а на Херсонщині були гучні вибухи та вистріли.Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Минулої доби росіяни знову обстрілювали область – Шалигинську, Есманьську, Білопільську громади. По Новослобідській громаді надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню, на щастя, без жертв. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Нікопольський район. Ударив з «Градів» по Червоногригорівській громаді. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Харківщина

Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району, внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування будівлі комплексу водопідготовки комунального підприємства, постраждалих немає.

Протягом доби ворог обстрілював Харків, Чугуївський та Богодухівський, Ізюмський райони Через обстріли зруйновані об’єкти інфраструктури, горіли приватні домоволодіння, сміттєзвалища, поля із пшеницею. За добу по області: 11 постраждалих від російської агресії, троє загиблих, серед них 13-річна дитина.

Луганщина

Населені пункти, в яких наші захисники тримають оборону, зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, а також спробу танкового наступу. У соцмережах повідомляється про продовження підготовки до «рефендуму» та роботи «волонтерських пікетів», що розповсюджують газету «Республика». На окупованих територіях розпочато підбір кандидатів в члени виборчих комісій.

Донеччина

Протягом доби – обстріл усієї лінії фронту. Вночі окупанти зруйнували дві школи – у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, обстріляли промислову частину Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ.

Значної шкоди завдали Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста. У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася.Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок. За добу – одна людина загинула, 5 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі російські окупанти випустити по Миколаєву сім ракет С-300. За попередньою інформацією, відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється.

Вночі під обстрілами — с. Широке Широківської громади. Внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади.

Також вночі — обстріли у Баштанській громаді. Зафіксовано потрапляння в сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася не розірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Також під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня. Дані щодо руйнувань житлових будинків уточнюються.

Херсонщина

Вночі на Херсонщині були гучні вибухи та вистріли. Гучно було і у Чорнобаївці та у більшій частині Бериславського району. Знову десятки сіл Великоолександрівської, Калинівської, Нововоронцовської та інших тергромад потерпали від обстрілів, практично всі будинки в окупованих селах пошкоджені. Внаслідок постійних боїв на території області продовжують горіти поля із врожаєм та лісові зони. За офіційною інформацією лише за кілька останніх днів вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах, а також близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки.

Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.