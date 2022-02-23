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    Події в Україні

    Раптово помер колишній нардеп Олексій Скрипник

    Олексій Скрипник помер на 58-му році життя - Раптово помер колишній нардеп Олексій Скрипник
    Олексій Скрипник помер на 58-му році життя

    Причина смерті наразі не розголошується

    Помер громадський діяч, підприємець, науковець і колишній народний депутат від партії «Самопоміч» Олексій Скрипник. Про це стало відомо в другій половині дня 23 лютого.

    Спершу почали писати співчуття на сторінці пана Олексія. Згодом також публічно висловив співчуття рідним і мер Львова Андрій Садовий.

    «Щойно повідомили про смерть нашого друга, львів‘янина Олексія Скрипника. Велика втрата для нашої громади та України! Співчуття рідним та близьким», – зазначив Садовий.

    Олексій Скрипник народився у Львові 8 березня 1964 року. Був нардепом восьмого скликання від партії «Самопоміч», заступником голови постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, членом української частини Ради міжпарламентської ради Україна-НАТО, співзасновником Eleks.

    Також працював членом Комітету підприємців Львівщини, асоціації «IT Україна», наглядової ради Асоціації «Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг», членом наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка» та Львівського національного університету імені Івана Франка, членом Ради з питань конкурентноспроможності у Львівській області.

    Днем раніше помер Герой України Іван Дзюба. Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, та все одно продовжував працювати і стежити за суспільно-політичним життям.

    Також цього тижня відійшов у засвіти знаний спортивний журналіст. 20 лютого після тривалої боротьби з хворобою помер Віктор Іванченко.

    Теги: Верховна Рада НАТО Самопоміч депутат Андрій Садовий Львів партії смерть
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    Раптово помер колишній нардеп Олексій Скрипник