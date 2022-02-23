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    Не лише надзвичайний стан. Рада сьогодні може провести ще одне засідання

    Друге засідання парламенту стосуватиметься змін державного бюджету України - Не лише надзвичайний стан. Рада сьогодні може провести ще одне засідання
    Друге засідання парламенту стосуватиметься змін державного бюджету України
    фото: rada.gov.ua

    Сьогодні ввечері Верховна Рада може провести два позачергових засідання

    Верховна Рада сьогодні ввечері може провести два позачергових засідання. Як повідомила у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук, на другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.

    «Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України», – написала Палійчук.

    Зазначимо, перше позачергове засідання, на якому мали розглянути запровадження надзвичайного стану, мало розпочатися ще о 17:00, проте воно досі не відкрилося.

    Також перед запровадженням надзвичайного стану Раду «заміновано».

    До слова, стало відомо, як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану.

    Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

    В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

    Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

    Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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    Теги: Верховна Рада депутат бюджет Держбюджет політика Україна
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    Не лише надзвичайний стан. Рада сьогодні може провести ще одне засідання