Не лише надзвичайний стан. Рада сьогодні може провести ще одне засідання

Сьогодні ввечері Верховна Рада може провести два позачергових засідання

Верховна Рада сьогодні ввечері може провести два позачергових засідання. Як повідомила у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук, на другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.

«Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України», – написала Палійчук.

Зазначимо, перше позачергове засідання, на якому мали розглянути запровадження надзвичайного стану, мало розпочатися ще о 17:00, проте воно досі не відкрилося.

Також перед запровадженням надзвичайного стану Раду «заміновано».

До слова, стало відомо, як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

Читайте також: