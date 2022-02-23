Не лише надзвичайний стан. Рада сьогодні може провести ще одне засідання
Сьогодні ввечері Верховна Рада може провести два позачергових засідання
Верховна Рада сьогодні ввечері може провести два позачергових засідання. Як повідомила у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук, на другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.
«Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України», – написала Палійчук.
Зазначимо, перше позачергове засідання, на якому мали розглянути запровадження надзвичайного стану, мало розпочатися ще о 17:00, проте воно досі не відкрилося.
Також перед запровадженням надзвичайного стану Раду «заміновано».
До слова, стало відомо, як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану.
Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.
В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.
Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.
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