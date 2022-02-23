Депутати Київради вшанували пам'ять загиблого українського військового (фото)

Антон Сидоров був розвідником та капітаном Збройних сил України

У Київській міській раді відзначили пам'ять загиблого капітана Збройних сил України Антона Сидорова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Київради Ксенія Семенова.

Сьогодні, під час засідання Київради, заграла пісня «Плине кача» на згадку про українського військового Антона Сидорова.

«Вперше на моїй пам‘яті «Плине кача» в Київраді. «Плине кача» на Хрещатику 36 звучить, коли на фронті загинув киянин. Антон Сидоров, позивний «Варяг», розвідник, капітан Збройних сил України, батько трьох доньок», – написала депутатка.

фото: facebook/Ксенія Семенова

Нещодавно, Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, у неділю, 20 лютого, у центрі Києва відбулися масові акції з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Так, на Майдані Незалежності відбулося віче, у якому взяли участь близько тисячі людей.

Також 20 лютого у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні.