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    Депутати Київради вшанували пам'ять загиблого українського військового (фото)

    У приміщенні заграла пісня &laquo;Плине кача&raquo; - Депутати Київради вшанували пам'ять загиблого українського військового (фото)

    У приміщенні заграла пісня «Плине кача»

    фото: facebook/Ксенія Семенова

    Антон Сидоров був розвідником та капітаном Збройних сил України

    У Київській міській раді відзначили пам'ять загиблого капітана Збройних сил України Антона Сидорова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Київради Ксенія Семенова.

    Сьогодні, під час засідання Київради, заграла пісня «Плине кача» на згадку про українського військового Антона Сидорова.

    «Вперше на моїй пам‘яті «Плине кача» в Київраді. «Плине кача» на Хрещатику 36 звучить, коли на фронті загинув киянин. Антон Сидоров, позивний «Варяг», розвідник, капітан Збройних сил України, батько трьох доньок», – написала депутатка.

    фото: facebook/Ксенія Семенова

    фото: facebook/Ксенія Семенова

    Нещодавно, Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні.

    Нагадаємо, у неділю, 20 лютого, у центрі Києва відбулися масові акції з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Так, на Майдані Незалежності відбулося віче, у якому взяли участь близько тисячі людей.

    Також 20 лютого у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні.

    Теги: Київрада депутат військові час пісня
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    Депутати Київради вшанували пам'ять загиблого українського військового (фото)