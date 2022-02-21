Відійшов у засвіти знаний український спортивний журналіст

Помер редактор футбольного сайту «Золотий талант України» Віктор Іванченко

20 лютого після тривалої боротьби з хворобою помер журналіст Віктор Іванченко. Цю інформацію підтвердили його друзі та колеги. Зокрема, журналісти Дмитро Лиховій, Олексій Гончарук, Олександр Монзолевський. Про це пише «Детектор медіа».

Журналісти згадують про Віктора Іванченка як про майстра інтерв’ю та спортивного нарису, доброго товариша й мужню людину. Він лишався у професії попри всі негаразди зі здоров’ям.

«Останнім часом був редактором футбольного сайту «Золотий талант України». Вже на цей час втратив слух», – розповів Олександр Монзолевський.

Віктор Іванченко народився у 1975-му році. Навчався в Інституті журналістики Київського національного університету, який закінчив у 1997-му. Розпочинав свій шлях у газеті «Говорить і показує Україна». Висвітлював спортивну тематику у виданнях «Спорт-експрес», «Сегодня», «Команда».

«Він сам раніше займався спортом, знався з багатьма спортсменами і тренерами, тому запросто міг роздобувати ексклюзиви», – зазначив Дмитро Лиховій, який був колегою журналіста у період роботи в «Україні молодій».

«Віктор чудово володів словом, і цим вигідно відрізнявся від більшості спортивних кореспондентів. Був майстром спортивного нарису та, якщо можна так сказати, «людського» спортивного інтерв'ю. Пам'ятаю, в нас у редакції ледь не плакали, коли читали його нарис про Оксану Баюл, – розповів Дмитро Лиховій. – В останні роки він примудрявся працювати, брати й готувати інтерв'ю для спортивних видань (за допомогою сина), навіть коли втратив слух і змогу повноцінно пересуватися».

«Насправді, він дуже крутий інтерв'юер, розкручував на розмови навіть не говірких спортсменів. Щирий, компанійський, завжди готовий підказати, підстрахувати, навчити. Писав дуже легко і цікаво», – пригадує часи співпраці у газеті «Сегодня» журналіст Любомир Луканюк.

«Пішов з життя Віктор Іванченко, – зазначив у своєму дописі пресаташе Національної федерації самбо Олексій Гончарук. – Мій друг, колега, однокурсник... Останніми роками він тяжко хворів, але під час зустрічей зберігав гарний настрій (як на світлині). Хто може матеріально допомогти з похороном, ось номер картки – 4149439048993244 (Іванченко Віктор Миколайович). Картка у сина Андрія. Щодо похорону – завтра буде інформація».

Нагадаємо, раніше помер російський телеведучий Зеленський.