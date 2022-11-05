Рашисти атакували Вінницьку область безпілотниками Shahed-136

Російські загарбники активно застосовують іранські «дрони-камікадзе» під час атак українських міст

Російські військові ввечері 4 листопада атакували Вінницьку область безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

«Повітряна тривога. Атака Shahed. Військові працюють», – написав він.

Відзначимо, що станом на 01:00 у Вінницькій області знову оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

Додамо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.