Рашисти гатили по Сумщині: снаряди влучили в житлові будинки (фото)

На щастя, люди не постраждали

Вороги протягом години обстрілювали прикордонне село

Сьогодні, 4 листопада, окупанти обстріляли прикордонне село Білопільської громади, що на Сумщині. На мирних мешканців ворог спрямував 28 снарядів із самохідної артилерійської установки. Про це повідомив очільник військової адміністрації області Дмитро Живицький.

Пошкоджені щонайменше три житлові будинки та ще чотири господарські приміщення.

Були прямі попадання в помешкання. Від них лишилися наскрізні діри в дахах, розбиті стіни, знищене майно місцевих мешканців.

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«За попередніми даними, люди не постраждали. Деталі уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями ЗСУ повідомили, чи є ознаки створення ударних формувань РФ біля Сумщини.