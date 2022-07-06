Сумщина під ворожим вогнем: «прильоти» в п’яти громадах, пошкоджено склад добрив (фото)

Окупанти майже 20 разів обстріляли Шалигінську громаду

Протягом доби 5 липня російські війська обстріляли п'ять прикордонних громад у Сумській області. Окупанти активно застосовували міномети. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Новослобідській громаді було 10 прильотів з міномета. Пошкоджені два домоволодіння, вибиті вікна і лінії електропередач.

Сім мінометних прильотів по Білопільській громаді.

Опівдні почався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади, пошкоджено склад мінеральних добрив.

Окупанти майже 20 разів обстріляли Шалигінську громаду і скинули вибухівку із безпілотника.

Увечері чотири міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

Нагадаємо, напередодні окупанти вдарили по Шостці двома ракетами.

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