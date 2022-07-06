  1. Головна
  2. Новини
  3. Сумщина під ворожим вогнем: «прильоти» в п’яти громадах, пошкоджено склад добрив (фото)
рус
    Новини

    Сумщина під ворожим вогнем: «прильоти» в п’яти громадах, пошкоджено склад добрив (фото)

    Рашисти застосовують міномети та безпілотники - Сумщина під ворожим вогнем: «прильоти» в п’яти громадах, пошкоджено склад добрив (фото)
    Рашисти застосовують міномети та безпілотники
    фото: Дмитро Живицький/ Telegram

    Окупанти майже 20 разів обстріляли Шалигінську громаду

    Протягом доби 5 липня російські війська обстріляли п'ять прикордонних громад у Сумській області. Окупанти активно застосовували міномети. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    По Новослобідській громаді було 10 прильотів з міномета. Пошкоджені два домоволодіння, вибиті вікна і лінії електропередач.

    Сім мінометних прильотів по Білопільській громаді.

    Опівдні почався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади, пошкоджено склад мінеральних добрив.

    Окупанти майже 20 разів обстріляли Шалигінську громаду і скинули вибухівку із безпілотника.

    Увечері чотири міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

    Нагадаємо, напередодні окупанти вдарили по Шостці двома ракетами.

    Раніше рашисти гатили по Сумщині: шестеро поранених, зруйнована школа (фото).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia міни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сумщина під ворожим вогнем: «прильоти» в п’яти громадах, пошкоджено склад добрив (фото)