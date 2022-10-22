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За день 143 обстріли: керівник обласної ОВА відзвітував про ситуацію на Сумщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
За день 143 обстріли: керівник обласної ОВА відзвітував про ситуацію на Сумщині
Рашисти обстріляли регіон із «Градів»
фото ілюстративне

Рашисти гатили по Сумщині з мінометів та «Градів»

Російські загарбники 22 жовтня 143 рази обстріляли Сумщину. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ситуація на прикордонні станом на 22:00.

За день було 143 «приходи» по громадах Сумщини. З них: 7 мінометних обстрілів, усього 72 приходи, 2 артилерійських, 31 приход та 1 - з реактивних систем залпового вогню «Град», 40 приходів.

  • Есманська громада: мінометний обстріл одного з сел.
  • Юнаківська громада: ворог обстрілював територію громади двічі: одного разу з артилерії, вдруге – з мінометів. Пошкоджена лінія електропередач.
  • Шалигінська громада: два мінометні та один обстріл з «Градів».

Загорівся ліс.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник. В селі розбиті вулиці і городи.

В іншому селі громади пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач.

  • Білопільська громада: мінометний обстріл с. Атинське, 15 мін.
  • Путивльська громада: артобстріл, 11 приходів, село Малушине.
  • Середино-Будська громада: мінометний обстріл, 11 мін.

У селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватних будинки, лінія електропередач.
68-річна жінка отримала осколкові поранення, наразі – у лікарні.

Тихої ночі, бережіть себе та своїх близьких. Дякую нашим захисникам та захисницям!» – написав Живицький.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

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Теги: війна обстріл Сумщина

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