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Сумщина: російський безпілотник вбив людину біля магазину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сумщина: російський безпілотник вбив людину біля магазину
Наслідки артилерійського обстрілу міста Ворожба
фото: Офіс Генерального прокурора

Рашисти уранці 9 жовтня обстріляли місто Ворожба

На Сумщині через атаку ворожого дрона загинула людина. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть  просто біля магазину в Миропівській територіальній громаді. Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!», – написав Тимошенко.

Водночас, за повідомленням Офісу генерального прокурора, 9 жовтня 2022 року близько 7:30 військові збройних сил РФ здійснили артилерійський обстріл міста Ворожба Сумського району. Внаслідок обстрілу отримала поранення 78-річна жінка. Пошкоджено близько 10 житлових будинків, лінію газогону та електропередач, об’єкти цивільної інфраструктури - приміщення залізничного вокзалу та філії комбінату хлібопробуктів.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників поліції та прокуратури, у подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, російські військові 8 жовтня вдень чотири рази з гелікоптерів обстріляли територію Сумської області, не перетинаючи державний кордон.

 

 

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