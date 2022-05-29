  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти хизуються, як бомблять село на Донеччині найважчою зброєю (відео)
рус
    Події в Україні

    Рашисти хизуються, як бомблять село на Донеччині найважчою зброєю (відео)

    Окупанти вдарили з важкого озброєння по населеному пункту на Донбасі - Рашисти хизуються, як бомблять село на Донеччині найважчою зброєю (відео)
    Окупанти вдарили з важкого озброєння по населеному пункту на Донбасі
    фото: скріншот із відео

    Окупанти самі фіксують воєнні злочини своїх військ

    Російські кореспонденти самі документують воєнні злочини своєї армії і оприлюднюють все у соцмережі.

    Так, у російському телеграм-каналі «Военные хроники» викладено відео, відзняте воєнкором Валентином Горшеніним із дрону у Новомихайлівці.

    Рашисти хваляться, що це «робота по позиціях бойовиків ЗСУ російських мінометних розрахунків та важкої артилерії: вогнеметної системи «Сонцепьок» та РСЗВ «Град».

    Як повідомлялося, протягом дня 29 травня загарбники вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації.

    Внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області загинули троє цивільних.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти хизуються, як бомблять село на Донеччині найважчою зброєю (відео)