Рашисти хизуються, як бомблять село на Донеччині найважчою зброєю (відео)

Окупанти вдарили з важкого озброєння по населеному пункту на Донбасі

Окупанти самі фіксують воєнні злочини своїх військ

Російські кореспонденти самі документують воєнні злочини своєї армії і оприлюднюють все у соцмережі.

Так, у російському телеграм-каналі «Военные хроники» викладено відео, відзняте воєнкором Валентином Горшеніним із дрону у Новомихайлівці.

Рашисти хваляться, що це «робота по позиціях бойовиків ЗСУ російських мінометних розрахунків та важкої артилерії: вогнеметної системи «Сонцепьок» та РСЗВ «Град».

Як повідомлялося, протягом дня 29 травня загарбники вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації.

Внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області загинули троє цивільних.