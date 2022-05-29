На сході знищено склад боєприпасів ворога
ЗСУ за добу ліквідували півтора десятка техніки окупантів
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.
Сьогодні, 29 травня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено склад з боєприпасами.
Втрати ворога становлять:
- особового складу – 39
- БМП – 1
- БТР – 1
- ББМ – 5
- артилерійських систем – 2
- АТТ – 3
- паливозаправників – 1
- БПЛА – 3
Нагадаємо, увечері 28 травня стало відомо, що у Донецьку горить склад боєприпасів ворога.
Також влада повідомила про жертви серед цивільних внаслідок обстрілу Донеччини.