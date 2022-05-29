На сході знищено склад боєприпасів ворога

ЗСУ за добу ліквідували півтора десятка техніки окупантів

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.

Сьогодні, 29 травня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено склад з боєприпасами.

Втрати ворога становлять:

особового складу – 39

БМП – 1

БТР – 1

ББМ – 5

артилерійських систем – 2

АТТ – 3

паливозаправників – 1

БПЛА – 3

Нагадаємо, увечері 28 травня стало відомо, що у Донецьку горить склад боєприпасів ворога.

Також влада повідомила про жертви серед цивільних внаслідок обстрілу Донеччини.

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