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    Події в Україні

    На сході знищено склад боєприпасів ворога

    Артилерія спрацювала чудово - На сході знищено склад боєприпасів ворога
    Артилерія спрацювала чудово
    фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

    ЗСУ за добу ліквідували півтора десятка техніки окупантів

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Сьогодні, 29 травня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено склад з боєприпасами.

    Втрати ворога становлять:

    • особового складу – 39
    • БМП – 1
    • БТР – 1
    • ББМ – 5
    • артилерійських систем – 2
    • АТТ – 3
    • паливозаправників – 1
    • БПЛА – 3

    Нагадаємо, увечері 28 травня стало відомо, що у Донецьку горить склад боєприпасів ворога.

    Також влада повідомила про жертви серед цивільних внаслідок обстрілу Донеччини.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    На сході знищено склад боєприпасів ворога