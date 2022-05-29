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    Події в Україні

    Обстріл Донеччини: влада повідомила про жертви серед цивільних

    Рашисти продовжують гатити по мирних містах на Донеччині - Обстріл Донеччини: влада повідомила про жертви серед цивільних
    Рашисти продовжують гатити по мирних містах на Донеччині
    фото: Павло Кириленко/ Telegram

    За 29 травня росіяни вбили три мирних жителі в області

    Окупанти продовжують воювати з мирними мешканцями та вбивати їх. Тільки у Донецькій області за сьогодні вбито три цивільних. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Росія вбиває цивільних! За 29 травня росіяни вбили три мирних жителі Донеччини: два в Авдіївці та одного у Соледарі», – написав Кириленко.

    Ще четверо людей в області дістали поранення.

    «Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Росіяни понесуть відповідальність за всі свої злочини», – додав голова ОВА.

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    Нагадаємо, що впродовж доби 24 травня російські окупанти забрали життя аж 12 мирних українців.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Донеччини: влада повідомила про жертви серед цивільних