Обстріл Донеччини: влада повідомила про жертви серед цивільних
За 29 травня росіяни вбили три мирних жителі в області
Окупанти продовжують воювати з мирними мешканцями та вбивати їх. Тільки у Донецькій області за сьогодні вбито три цивільних. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Росія вбиває цивільних! За 29 травня росіяни вбили три мирних жителі Донеччини: два в Авдіївці та одного у Соледарі», – написав Кириленко.
Ще четверо людей в області дістали поранення.
«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Росіяни понесуть відповідальність за всі свої злочини», – додав голова ОВА.
Нагадаємо, що впродовж доби 24 травня російські окупанти забрали життя аж 12 мирних українців.