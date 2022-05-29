Окупанти намагаються оточити наші війська в районі двох міст – Генштаб

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках

Росіяни планують чергову спробу форсувати Сіверський Донець

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря. Протягом дня 29 травня загарбники вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 29 травня.

Донецький напрямок

Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження нашого особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку з метою підтримки дій сухопутних підрозділів противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.

На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по населених пунктах Верхнєкам’янське, Врубівка та Соледар.

На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію, вели повітряну розвідку. Окрім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші загрозливі напрямки.

Агресор продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей, зокрема населених пунктів Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.

З метою уточнення положення наших військ противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні.

На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.

На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резервів для відновлення втрачених позицій у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Також противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Волинський і Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

Наші перемоги

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Як повідомлялося, українська армія відкинула окупантів від траси Лисичанськ-Бахмут.

Напередодні стало відомо, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

До слова, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.