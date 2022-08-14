Рашисти кидають мобілізованих у «ДНР» на смерть: зізнання бойовика (відео)

Бойовик з окупованої Донеччини поскаржився пасажиру автобуса, що командування кидає мобілізованих із «ДНР» на забій

Учасник російсько-української війни поскаржився на керівництво окупованих територій

Один із мобілізованих мешканців «ДНР» у автобусі розповів про ставлення росіян до мешканців окупованих територій. Відеозапис із зізнанням бойовика з’явився у соцмережах.

Чоловік у військовій формі заявив у розмові з іншим пасажиром, що командування ставиться до мобілізованих на окупованих територіях чоловіків як до витратного матеріалу.

За словами бойовика, втрати серед мешканців «ДНР» просто не враховуються. «Нас не рахують, нас кидають, а жити хочеться. Тобі не шкода пацанів, які загинули? Чи не шкода таких, як я?» – заявив посібник рашистських окупантів.

Нагадаємо, для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

Додамо, що у сусідній Луганщині окупанти мобілізують навіть пенсіонерів і неповнолітніх.