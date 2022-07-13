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  4. «ДНР» заявила, що її «незалежність» визнала Північна Корея
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    Політика

    «ДНР» заявила, що її «незалежність» визнала Північна Корея

    «ДНР» заявила, що її «незалежність» визнала Північна Корея
    фото з відкритих джерел

    КНДР вже друга країна, яка визнала квазіреспубліку

    Корейська Народно-Демократична Республіка визнала незалежність так званої «ДНР». Про це повідомив голова «псевдо республіки» Денис Пушилін.

    Він відзначив, що це перемога «їхньої дипломатії», а також назвав це основою для подальшого розвитку відносин у сфері економіки. Пушилін сподівається, що це нібито збільшить географію торгівлі для підприємств з так званої «ДНР» та КНДР.

    «КНДР сьогодні визнала «Донецьку Народну Республіку». Міжнародний статус «ДНР» та її державність продовжують зміцнюватися. Це ще одна перемога нашої дипломатії... Двостороннє партнерство збільшить географію торгівлі для підприємств наших держав», – написав Пушилін.

    Зазначимо, що офіційний Пхеньян про «визнання» бойовиків в Україні наразі не повідомляв. Подібна інформація відсутня на сайті державного інформаційного агентства КНДР – ЦТАК.

    Нагадаємо, КНДР вже друга країна, яка визнала квазіреспубліку. 29 червня стало відомо, що Сирія визнала незалежність так званих «Л/ДНР». Варто зазначити, що єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.

    До відома, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

    Теги: росія окупанти війна Північна Корея Україна Денис Пушилін окупація #stoprussia
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    «ДНР» заявила, що її «незалежність» визнала Північна Корея