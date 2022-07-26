Суд дав вісім років в'язниці «ДНРівцю», який зливав військові дані ФСБ

Бойовик передавав інформацію про слабкі місця в охороні військової частини та написав розписку про співробітництво з ФСБ РФ

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив уродженця Святогірська Донецької області, військовослужбовця Збройних Сил України за державну зраду та участь у терористичній організації. Про це відомо з вироку від 8 липня.

Суд відбувався в режимі відеоконференції з Державною установою «Рівненський слідчий ізолятор».

Як сказано у матеріалах справи, обвинувачений на початку 2017 року добровільно вступив на військову службу до «Республіканської Гвардії» у підрозділ спеціального призначення.

«Республіканська Гвардія» (в/ч 08826) — це один з підрозділів «силового блоку» т.зв. «ДНР», незаконне збройне формування, особовий склад якої протягом 2015-2020 років приймав участь у бойових діях проти ЗСУ під Авдіївкою та Мар’їнкою Донецької області. Цей підрозділ залучався для виконання різного роду військових завдань, у т.ч. проведення розвідувальних та диверсійних операцій проти ЗСУ на Донецькому напрямку.

У 2017 році обвинувачений вчився на кулеметника, помічника гранатометника цього підрозділу, потім служив у 1-й Слов’янській ОМСБр (окрема мотострілецька бригада) «ДНР» на посаді заряджаючого 122-мм гаубиці Д-30. Тоді склав присягу на вірність «ДНР».

У 2018 році обвинувачений охороняв Старобешівську ТЕС. Потім служив у підрозділі спеціального призначення внутрішніх військ «ДНР» кулеметником та помічником гранатометника. Охороняв машинобудівний завод у Донецьку.

У березні 2019 року обвинувачений вступив на військову службу до ЗСУ, склав присягу на вірність народові України та 3 квітня підписав контракт про проходження військової служби, і був зарахований до однієї з військових частин ЗСУ. Він мав доступ до документів зі ступенем обмеження доступу «Для службового користування».

Згодом військовослужбовець встановив зв’язок з особою, яка позиціонувала себе як співробітника Федеральної служби безпеки Російської Федерації і погодився передавати інформацію військового характеру.

Починаючи з липня 2019 року по 18 січня 2020-го, обвинувачений у Telegram пересилав інформацію про ротацію, переміщення, озброєння підрозділів ЗСУ, особовий склад та морально-психологічний стан військ, можливі місця, які дозволяють непримітно проникнути до внутрішньої території військової частини, а також про місця проведення навчань ЗСУ на території України.

При зустрічі з представником ворожої спецслужби обвинувачений зробив відповідні позначення на карті та написав добровільне зобов’язання про співробітництво з ФСБ РФ.

На суді обвинувачений свою вину визнав повністю, сказав, що обставини, викладені в обвинувальному акті, не оспорює, щиро кається. За його словами, в 2014 році в його області почалися військові дії (антитерористична операція). «Він одразу не зрозумів, хто правий, хто ні». Підтвердив, що дійсно передавав інформацію про слабкі місця в охороні військової частини, номера телефонів офіцерів та написав розписку про співробітництво з ФСБ РФ, показував на карті, як можна проникнути до військової частини з найменшими складностями.

Чоловік запевнив, що дуже жалкує, «оскільки наразі усвідомив значення свого вчинку, щиро кається у вчиненому. Саме тому, з самого початку досудового розслідування він активно співпрацював зі слідством, викриваючи інших осіб».

Раніше суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації так званої «Луганської народної республіки», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.