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    Кримінал

    Суд дав вісім років в'язниці «ДНРівцю», який зливав військові дані ФСБ

    Чоловік запевнив, що дуже жалкує, &laquo;оскільки наразі усвідомив значення свого вчинку&raquo; - Суд дав вісім років в'язниці «ДНРівцю», який зливав військові дані ФСБ
    Чоловік запевнив, що дуже жалкує, «оскільки наразі усвідомив значення свого вчинку»
    фото з відкритих джерел

    Бойовик передавав інформацію про слабкі місця в охороні військової частини та написав розписку про співробітництво з ФСБ РФ

    Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив уродженця Святогірська Донецької області, військовослужбовця Збройних Сил України за державну зраду та участь у терористичній організації. Про це відомо з вироку від 8 липня.

    Суд відбувався в режимі відеоконференції з Державною установою «Рівненський слідчий ізолятор».

    Як сказано у матеріалах справи, обвинувачений на початку 2017 року добровільно вступив на військову службу до «Республіканської Гвардії» у підрозділ спеціального призначення.

    «Республіканська Гвардія» (в/ч 08826) — це один з підрозділів «силового блоку» т.зв. «ДНР», незаконне збройне формування, особовий склад якої протягом 2015-2020 років приймав участь у бойових діях проти ЗСУ під Авдіївкою та Мар’їнкою Донецької області. Цей підрозділ залучався для виконання різного роду військових завдань, у т.ч. проведення розвідувальних та диверсійних операцій проти ЗСУ на Донецькому напрямку.

    У 2017 році обвинувачений вчився на кулеметника, помічника гранатометника цього підрозділу, потім служив у 1-й Слов’янській ОМСБр (окрема мотострілецька бригада) «ДНР» на посаді заряджаючого 122-мм гаубиці Д-30. Тоді склав присягу на вірність «ДНР».

    У 2018 році обвинувачений охороняв Старобешівську ТЕС. Потім служив у підрозділі спеціального призначення внутрішніх військ «ДНР» кулеметником та помічником гранатометника. Охороняв машинобудівний завод у Донецьку.

    У березні 2019 року обвинувачений вступив на військову службу до ЗСУ, склав присягу на вірність народові України та 3 квітня підписав контракт про проходження військової служби, і був зарахований до однієї з військових частин ЗСУ. Він мав доступ до документів зі ступенем обмеження доступу «Для службового користування».

    Згодом військовослужбовець встановив зв’язок з особою, яка позиціонувала себе як співробітника Федеральної служби безпеки Російської Федерації і погодився передавати інформацію військового характеру.

    Починаючи з липня 2019 року по 18 січня 2020-го, обвинувачений у Telegram пересилав інформацію про ротацію, переміщення, озброєння підрозділів ЗСУ, особовий склад та морально-психологічний стан військ, можливі місця, які дозволяють непримітно проникнути до внутрішньої території військової частини, а також про місця проведення навчань ЗСУ на території України.

    При зустрічі з представником ворожої спецслужби обвинувачений зробив відповідні позначення на карті та написав добровільне зобов’язання про співробітництво з ФСБ РФ.

    На суді обвинувачений свою вину визнав повністю, сказав, що обставини, викладені в обвинувальному акті, не оспорює, щиро кається. За його словами, в 2014 році в його області почалися військові дії (антитерористична операція). «Він одразу не зрозумів, хто правий, хто ні». Підтвердив, що дійсно передавав інформацію про слабкі місця в охороні військової частини, номера телефонів офіцерів та написав розписку про співробітництво з ФСБ РФ, показував на карті, як можна проникнути до військової частини з найменшими складностями.

    Чоловік запевнив, що дуже жалкує, «оскільки наразі усвідомив значення свого вчинку, щиро кається у вчиненому. Саме тому, з самого початку досудового розслідування він активно співпрацював зі слідством, викриваючи інших осіб».

    Раніше суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації так званої «Луганської народної республіки», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

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    Теги: росія окупанти СБУ суд ЗСУ ФСБ ГРУ війна військові розслідування Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Суд дав вісім років в'язниці «ДНРівцю», який зливав військові дані ФСБ